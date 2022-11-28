2022 yılında YKS'ye giren öğrenciler ve 2023 yılında YKS'ye girecek olan öğrenciler arama motorlarında 2023 YKS ne zaman? ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı? sorularını araştırıyor. Heyecanla beklenen YKS sınavı tarihi ise ÖSYM tarafından duyuruldu. Merak edilenler arasında ise 2023 YKS ne zaman? ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı? YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS kaç gün kaldı? soruları yer alıyor.

2023 YKS ne zaman? sorusu merak ediliyor. 2023 yılında YKS sınavına girecek olan öğrencilerin heyecanla beklediği sınavın tarihi belli oldu. Peki, 2023 YKS ne zaman? ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı? YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS kaç gün kaldı? İşte tüm merak edilenler...

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesi üzerinden yayınlanan takvimine göre, YKS-2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek açıklaması gelmişti fakat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik YKS tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."