ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları yapıldı. YKS sınavına giren adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise 2023 YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

2023 YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?soruları merak ediliyor. YKS sınavına giren adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav sonuç tarihi yer alıyor. Arama motorlarında 2023 YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?soruları aratılıyor.

2023 YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.