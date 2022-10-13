2022 yılında YKS sınavına giren üniversite öğrencisi adayları istedikleri üniversiteye yerleşememesi sebebiyle 2023 YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da YKS 2023 sınavına girecek olan 12. Sınıf öğrencileri var. Öğrenciler ise merakla 2023 YKS tarihini araştırıyor. 2023 YKS ne zaman? 2023 YKS hangi tarihte? YKS kaç gün kaldı? 2023 ÖSYM YKS takvimi açıklandı mı?

Yks sınavına girecek olan üniversite öğrencisi adayları 2023 YKS sınavına gün sayıyor. ÖSYM'nin 2023 yılında YKS hangi tarihte olacağının açıklamasına çevrildi gözler. Mezuna kalan ve 12. Sınıf olan öğrenciler heyecanla 2023 YKS ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? 2023 YKS hangi tarihte? YKS kaç gün kaldı? 2023 ÖSYM YKS takvimi açıklandı mı?

2023 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu sene yapılan sınavdan istediği sonucu alamayan adaylar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023 yılının (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavının tahmini olarak Haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Fakat 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerden dolayı sınav günleri beklenen tarihlerden ileriye veya geriye alınabilir. ÖSYM tarafından bu konuya dair bir açıklama gerçekleştirilmedi.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM'den henüz 2023 yılı sınav takvimi hakkında bir bilgilendirme bulunmuyor. ÖSYM 2023 sınav takvimini yayınladığında haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

2022 YKS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2022 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Bu nedenle 2023 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın bu tarih dilimine yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre veriliyor.