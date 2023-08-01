2023 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon 600 bini aştı

Türkiye'nin turizm geliri ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. 2023 yılında Türkiye'ye şu ana kadar gelen Rus turist sayısı 2 milyon 600 bini geçti. Böylece sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya'dan Türkiye'ye giden turist sayısının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 2 milyon 600 bini geçtiğini belirtti. ATOR'un açıklamasında, Rusya'dan Türkiye'ye giden turist sayısının, 2019'un Kovid öncesi dönemine göre sadece yüzde 3 az olduğu kaydedildi.

1 MİLYONDAN FAZLA RUS'DAN TRANSİT ZİYARET

Orandaki artışın, İstanbul'a çok sayıda kısa süreli transit ziyaretlerin sonucu olduğu kaydedildi. Bu tür ziyaretlerin genelin içindeki payı yüzde 70, yani bir milyondan fazla kişi olarak gerçekleşti. Bu, pandemi öncesine göre yüzde 195 ve geçen yılın aynı dönemine göre de iki kat daha fazla.

RUSLARIN TERCİHİ ANTALYA OLDU

Türkiye gelen Rus turistlerin yarısının Antalya'ya gittiği kaydedildi. 2019'da bu oran yüzde 78'di. Bu yılın ilk yarısında Antalya'ya 1 milyon 300 bin, Muğla'ya 124 bin 300, İzmir'e de 21 bin Rus turist geldi.