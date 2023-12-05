Üye Girişi
Haberler

2023 Yılında Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Büyüdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

2023 yılı Ocak-Kasım dönemi sonuçları açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,8 oranında büyüyerek 1 milyon adedi geçti. Otomobil satışları %66,2 artarken, hafif ticari araç pazarı %43,7 artış gösterdi.

2023 yılı Ocak-Kasım dönemi sonuçları açıklanırken, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında büyüdü ve pazar 1 milyon adedi geçti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.

2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu.

2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.

Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay, dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay,  hibrit otomobil satışları 89.013 adetle %10,6 pay,  elektrikli otomobil satışları 60.101 adetle %7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1737,9 artarak %69,4 pay,  160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %366 artarak %30,6 pay aldı.

1600 cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak %81,4 pay,  1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları %65,3 artarak %0,7 pay,  2000 cc üstü otomobil satışları %89,3 artarak %0,3 pay aldı.

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 302.615 adetle %36 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 184.971 adetle %22 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 690.471 adetle %82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle %17,9 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ise Van gövde tipi %76,5 pay ve 178.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 23.608 adetle 2. sırada yer aldı.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

Türkiye Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Tahmin oyunu)? 4 Aralık (Sergen / Kıvanç) Eren – Hasan düello kim kazandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title