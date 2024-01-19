2023 yılında İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre, İstanbul Havalimanı 2023 yılında günlük bin 375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Örgütü'nün (EUROCONTROL) 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunu yayımladı. Rapora göre, geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı günde bin 375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı bin 255 uçuşla 2'nci, İngiltere'nin Londra Heathrow Havalimanı ise bin 251 uçuşla 3'üncü sırada yer aldı. Ayrıca raporda Türkiye günlük ortalama 3 bin 26 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. - İSTANBUL