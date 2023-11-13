2023 Yılında 350 Kadın Cinayete Kurban Gitti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin raporuna göre bu yılın ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Yaşamını yitiren 107'i kadının ölüm nedeni 'şüpheli ölüm', 243 kadının ölüm nedeni ise 'kadın cinayeti' olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin raporuna göre bu yılın ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Yaşamını yitiren 107'i kadının ölüm nedeni 'şüpheli ölüm', 243 kadının ölüm nedeni ise 'kadın cinayeti' olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, 2023 yılının ilk 10 ayında 107 kadın şüpheli ölümle hayatını kaybederken, 243 kadın cinayet nedeniyle öldü.

Hayatını kaybeden 350 kadının 141'nin evli olduğu belirtilen raporda; 86 kadının bekar, 19 kadının boşanmış, 11 kadının da dini nikahlı olduğu bilgisine yer verildi. Rapora göre, 93 kişinin medeni durumu ise bilinmiyor.

Raporda, 2023 yılının ilk 10 ayında hayatını kaybeden kadınların yaş ortalamasının 37 olduğu belirtilirken hayatını kaybedenler arasına en küçük yaşın 7, en büyük yaşın 90 olduğu belirtildi.

Rapora göre öldürülen kadınların 112'si birlikte ilişki yaşadığı kişiler tarafından katledildi. 107'sinin şüpheli ölüm olduğu, 55'inin boşanmış veya ayrılma aşamasında olduğu kişiler tarafından, 39'unun aile içinden biri, 23'ünün ise tanıdığı erkek tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Raporda, katledilen kadınların 154'ü ateşli silahla, 31'inin de yüksekten düşme ile öldüğü bilgisine de yer verildi.