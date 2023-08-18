Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini değişti. Vatandaşlar ise şimdi arama motorlarında 2023 yılı enflasyon kaç oldu? Sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar…

Merkez Bankası'nın ağustos ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi. Vatandaşların ise gündeminde Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini kaç oldu? 2023 yılı enflasyon kaç oldu? Yer alıyor. İşte detaylar…

2023 YILI ENFLASYON KAÇ OLDU?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa anketine göre, dolar, enflasyon ve faiz beklentileri yükseldi.

Merkez Bankası ( Tcmb ), Ağustos ayı piyasa katılımcıları anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki ankette 28,46 TL iken, bu ankette 29,82 TL olarak kaydedildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31,44 TL ve 34,58 TL olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 18,94 iken, bu ankette yüzde 19,34'e yükseldi. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 19,17 iken bu ankette yüzde 19,19 olarak açıklandı.

Tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerinde de artış görüldü. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 43,82 iken, bu ankette yüzde 59,46 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 33,21 iken, bu ankette yüzde 42,01 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak belirlendi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

GSYH büyüme beklentilerinde ise hafif bir azalma gözlendi. Katılımcıların 2023 yılı GSYH büyüme beklentisi bir önceki ankette olduğu gibi Ağustos ankette de yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 4,3 iken, bu ankette yüzde 4'e geriledi.