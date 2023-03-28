2023 Yılı En İyi Bölgesel Zayıflama Merkezleri ve Fiyatları

Bölgesel zayıflama son dönemde çoğu insanın merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bölgesel zayıflama, vücudun özellikle belirgin bölgelerindeki yağları hedefleyen bir diyet ve egzersiz programı olarak biliniyor.

Bu bölgesel zayıflama programında; kişinin belirli bir bölgedeki yağları yakılarak o bölgenin daha ince ve daha sıkı görünmesi hedefleniyor. Özellikle de kadınlar bu konuda çok fazla araştırma yapıyorlar.

Çoğu zaman bölgesel zayıflama kavramı insanları kendisine çeken bir kavram olarak görülüyor. Vücudun özellikle bir bölümünde odaklanan yağlara karşı ona göre diyet ve egzersiz programı da oluşturulabildiği de biliniyor. Özellikle vücutta biriken yağlar, bazı insanlarda belirli bölgelerde daha fazla yoğunlaşmış olarak görülebiliyor ve bu nedenle de insanlar bölgesel zayıflama yöntemlerine başvurabiliyorlar.

Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Bölgesel Zayıflama Yöntemleri Merkezi Hangileri?

Türkiye'de özellikle de son yıllarda bölgesel zayıflama oldukça popüler ve önemli bir hale gelen bir kavram olarak karşımıza çıkarken, özellikle insanların daha fit ve daha sağlıklı bir vücut istemeleriyle birlikte, daha çok yaz aylarında bölgesel zayıflama alanında talep giderek artmaktadır.

Pek çok kişi bölgesel yağları hedefleyen çeşitli yöntemler ile birlikte daha ince ve daha sıkı bir vücut ve görünüme sahip olmak istediğinden, Türkiye'de de bu konuda birçok bölgesel zayıflama yöntemleri merkezleri de açılmıştır.

Türkiye'de en çok tercih edilen bölgesel zayıflama yöntemleri merkezleri arasında liposuction, kavitasyon, radyofrekans, vakumlu masaj, lazer lipoliz, mezoterapi ve karboksiterapi gibi yöntemleri uygulayan merkezler öne çıkmaktadır. Bu merkezler içinde özellikle Buk Beauty, Pervin Dinçer, LovestClinic, Dermaline Laser, HeraDerma, Dr. Mustafa Karataş Klinik, Dilara Koçak, BBM Estetik, Doku Medical, Dr. Buket Yıldırım klinikleri öne çıkmaktadır.

Özellikle bölgesel zayıflama yöntem ve uygulamaları arasında Lipsuction, yağ dokusunun vakumla alınması yoluyla yağ hücrelerinin yok edilmesini sağlayan bir cerrahi yöntem olarak sıklıkla uygulanmaktadır ve bu yöntemle özellikle karın, basen, kalça ve bacaklardaki fazla yağlar hedeflenmektedir.

Ultrasonik dalgaların kullanıldığı bir yöntem olarak Kavitasyon da bölgesel zayıflama konusunda öne çıkmaktadır ve bu yöntemde yağ hücrelerinin zarları çözülerek yağ dokuları parçalanmakta ve bunlar vücut tarafından doğal olarak atılmaktadır.

Cilt altındaki yağ hücrelerini ısıtarak parçalayan bir yöntem olarak Radyofrekans da bölgesel zayıflama konusunda özellikle ön plana çıkmakta; bu yöntem ile cilt altındaki yağların eritilmesi hedeflenmektedir.

Vakumlu masaj yönteminde ise yağ hücrelerinin harekete geçirilerek parçalanması hedeflenmekte; bu yöntem ile birlikte özellikle selülit görünümü olan bölgelerdeki yağlar hedeflenmektedir.

Lazer lipoliz yöntemi ise bölgesel zayıflama konusunda sıklıkla tercih edilmek ile birlikte bu yöntemde yağ hücrelerinin lazer ışınlarıyla parçalanması sağlanmaktadır ve bu yöntemde özellikle çene, kol, göbek ve basen bölgelerindeki fazla yağlar hedeflenmektedir.

Bölgesel Zayıflama Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Vücudun belli bölgelerinde yağ kaybının hedeflendiği bir yöntem ve kavram olan bölgesel zayıflama konusunda çoğu insanın doğru bildiği yanlışlar bulunmaktadır. Bölgesel zayıflama konusunda doğru bilinen yanlışlar sonucu çoğu insan bu durumdan şikayetçi olmaktadır fakat özellikle bölgesel zayıflama konusunda çoğu insan egzersiz yaparak sadece bir bölgeden hemen kilo verilebileceğini, belirli yiyecekler tüketilerek sadece bir bölgeden kilo verilebileceğini, korse ve vücut şekillendirici ürünler ile kilo verilebileceğini düşünmektedir fakat bunlar bölgesel zayıflama konusunda doğru bilinen yanlışlar içinde yer almaktadır.

Bölgesel zayıflama konusunda doğru bilinen yanlışlardan ilki vücudun belirli bölgelerindeki yağların hedef alınarak zayıflanabileceğidir. Bu mümkün olmayan bir durum olarak görülürken; bölgesel zayıflama, hedeflenen bir bölgedeki kasları güçlendirerek o bölgenin daha sıkı görünmesine yardımcı olan bir durumu oluşturmaktadır.

Bir diğer doğru bilinen yanlış ise egzersiz yaparak sadece bir bölgeden kilo verilebileceğidir ki bu durumun doğrusu ise belirli bir bölgeden yağ yakmayı sağlayacak özel bir egzersizin olmayışıdır. Egzersiz, kalori yakmak için harika bir yol olsa ve bütün vücuttaki yağları yakmayı sağlayabilse de belirli bir bölgeden yağ yakmayı sağlayacak özel bir egzersiz bulunmamaktadır.

Yanlışların belki de en çok bilineni ise belirli yiyecekler tüketilerek sadece bir bölgeden kilo verilebileceğidir ki bu durum aslında bu şekilde görünse de insan vücudundaki yağlar insanın aldığı kalori miktarına bağlıdır ve bölgesel yağları etkilediği durumu ortada yoktur.

2023 Yılı En Çok Tercih Edilen Bölgesel Zayıflama Yöntemi Hangi Teknik Olacak?

Bölgesel zayıflama teknik ve yöntemleri yıldan yıla gelişiyor ve değişimlere uğruyor ve bunun sonucunda da yeni teknikler de ortaya çıkabiliyor. Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz, vücudun genelinde yağ kaybına yardımcı olan en etkili yöntem olsa da bölgesel zayıflama yöntemleri de insanların ilgilerini yoğun olarak çekiyor.

Kişiden kişiye göre değişebilen bölgesel zayıflama yöntemlerinin içinde en çok tercih edilenler genellikle uygulama şekli kolaylığı, etkililiği, fiyatı ve yöntemin süresine bağlı olarak birçok faktörde değişkenlik gösterse de özellikle kavitasyon, lazer lipoliz ve yeni nesil vücut şekillendirme sistemleri arasında yer alan CoolSculpting teknolojisi olarak görülüyor.

Ses dalgalarını kullanarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayan bir yöntem olarak Kavitasyon, son dönemde özellikle bölgesel zayıflama ve yağ yakımı konusunda en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi olarak görülüyor.

Cildin altındaki yağ dokusunu hedef alan bu yöntem hem ağrısız uygulanması hem kolaylığı ile birlikte tercih edilirken düzenli uygulandığında etkili sonuçlar da veriyor.

Lazer ışınları kullanarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayan bir yöntem olan Lazer lipoliz yöntemi de bölgesel zayıflama ve yağ yakımı konusunda en çok tercih edilen uygulamalardan bir tanesi olarak; cerrahi müdahale gerektirmeyen ve ağrısız bir yöntem ile ön plana çıkıyor.

Bölgesel Zayıflama Fiyatları Ne Kadar? Fiyatlar Neye Göre Belirlenir?

Bölgesel zayıflama fiyatları da son zamanlarda internette zayıflamak isteyen ve yağ yakmak isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bölgesel zayıflama fiyatları ise uygulanacak yönteme, uygulanacak seans sayısına, uygulama yapılacak bölgeye ve bölgenin büyüklüğüne göre ve uygulamayı gerçekleştirecek kişi veya kuruluşun konumu ile birlikte kalitesine göre de değişkenlik gösterebiliyor.

Genellikle birkaç seanstan oluşan bölgesel zayıflama yöntemleri, seanslar arasındaki süre; uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne, yağ kalınlığına ve kişinin vücut tipine göre belirlenirken; bölgesel zayıflama fiyatları bu sebeple uygulama yapılacak bölgeye göre de belirlenmektedir. Örnek olarak karın veya kalça bölgesine uygulanacak bir bölgesel zayıflama işlemi; kol veya yüz bölgesine uygulanacak yöntemlere göre daha fazla yüksek fiyatlara sahip de olabilir.

Dünyada 2023 Yılında Bölgesel Zayıflama Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Bölgesel zayıflama konusunda ve uygulamalarında fiyatlar birçok faktöre bağlıdır ve değişkenlik göstermektedir. Özellikle bölgesel zayıflama yöntemleri gelişen ve büyüyen teknoloji ile birlikte daha uygun bir hale geliyor olsa da yeni çıkan teknolojik yöntem ve uygulamalar oldukça pahalı bir durumda yer alıyor.

Bölgesel zayıflama yöntemleri ve uygulamaları dünyanın her bölgesinde neredeyse aynı şekilde uygulandığından dolayı bölgesel zayıflamada belirli bir yöntem ve uygulamanın fiyatını tahmin etmek için uygulama yapılan bölgenin büyüklüğü, uygulama sayısı, uygulamayı gerçekleştiren kişi veya kuruluşun kalitesi ve konumu gibi faktörler de önemli rol oynamaktadır.

Bölgesel zayıflama konusunda her uzman farklı bir fiyat önerebilse de genellikle bölgesel zayıflama yöntemlerinde fiyatlar benzerlik göstermektedir ve Türkiye'de özellikle döviz kurları gibi faktörler dolayısıyla da bu uygulamalardaki bazı yöntemlerde fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir.

Bölgesel Zayıflamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özellikle son dönemde popüler olan bölgesel zayıflama konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Bölgesel zayıflama konusunda, bölgesel zayıflama yöntemleri genellikle vücutta yağ birikimi olan bölgelere uygulandığından; sağlık durumu bu yöntemleri uygulamadan önce dikkate alınması gereken bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır ve özellikle kalp veya dolaşım sorunu olan kişilerin bölgesel zayıflama yöntemlerini uygulamadan önce mutlaka bir uzman doktor ile görüşmeleri önerilmektedir.

Vücudun belirli bölgelerine uygulanan bölgesel zayıflama yöntemlerinde uygulama yapılacak bölgenin uygunluğu da dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alırken özellikle hamilelik veya emzirme dönemlerinde olan kadınların karın bölgesine uygulanan bölgesel zayıflama yöntemlerinden kaçınmaları önerilmektedir.

Türkiye'deki 10 En İyi Bölgesel Zayıflama Kliniği

Türkiye, bölgesel zayıflama konusunda kendi içinde önemli kuruluşlara ev sahipliği yaparken, önemli uzmanları da içinde barındırmaktadır. Özellikle Türkiye'deki bazı bölgesel zayıflama klinikleri Türkiye'nin en iyi zayıflama klinikleri arasında yer almaktadır. Türkiye'deki 10 En iyi Bölgesel Zayıflama Kliniği arasında şu klinikler yer almaktadır:

1. Buk Beauty : Buk Beauty güzellik merkezi Türkiye'de bölgesel zayıflama konusunda en çok tercih edilen merkezlerdendir. Buk Beauty kliniği içerisinde vücut şekillendirme, kalıcı makyaj ve cilt bakımı hizmetleri de vermektedir.

Whatsapp : +90 530 109 74 64

Adres : Azerbaycan Caddesi Avangart İstanbul 2A Blok No : 1 Sarıyer İstanbul, 34290

2. Pervin Dinçer: Pervin Dinçer de özellikle bu konuda alanında uzman bir kişi olarak bilinmektedir. "Pervin Dinçer" kliniğinde çeşitli vücut ve cilt uygulamaları hizmetleri verilmektedir.

3. LovestClinic: LovestClinic, Türkiye'de en çok ameliyat yapan estetik cerrahların yer aldığı bir estetik cerrahi kliniğidir. Türkiye'nin en iyi bölgesel zayıflama hizmetlerinden bir tanesi de burada verilmektedir.

4. Dermaline Laser: Dermaline Laser kliniği, merkezi Kadıköy'de olan ve Türkiye'deki en iyi bölgesel zayıflama klinikleri arasında yer alan bir klinik olarak görülmektedir. Bölgesel zayıflama yolunda lazer yöntemini tercih edenler çoğunlukla bu kliniği tercih etmektedir.

5. HeraDerma: Özel HeraDerma Kliniği de kozmetik dermatoloji ve medikal estetik danışmanlığının yanında dermatoloji muayene hizmeti vermektedir. Türkiye'deki en iyi bölgesel zayıflama klinikleri arasında sıkça tercih edilen bir klinik olarak ön plana çıkmaktadır.

6. Dr. Mustafa Karataş Klinik: Alanında uzman Dr. Mustafa Karataş'ın kendi kliniği olan Dr. Mustafa Karataş Klinik, İstanbul'da özellikle bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen kişiler için en uygun hizmeti sunmaktadır. Zayıflama ve vücut estetiği program ve uygulamaları konusunda uzman bir ekip ile çalışılmaktadır.

7. Dilara Koçak: Hacettepe Üniversitesi "Beslenme ve Diyetetik" mezunu olan ve bu yüzden alanında uzman olan Dilara Koçak da kendi kliniğini kendi isminde açmıştır. Bölgesel zayıflama konusunda Türkiye'de sıklıkla tercih edilen kişi ve klinikler arasında gelmektedir.

8. BBM estetik: Özel BBM Kliniği de özellikle bu konuda öne çıkan yerlerden bir tanesidir. Bölgesel zayıflama konusunda en iyi kliniklerden olan BBM Estetik, müşterilerine kaliteli bir hizmet anlayışı ile yaklaşmakta ve sıklıkla da tercih edilmektedir.

9. Doku Medical: İstanbul'un merkezi Şişli'de geniş kliniği ile medikal estetik, plastik cerrahi ve bölgesel zayıflama konusunda müşterilerine A+ bir hizmet sunan Doku Medical de Türkiye'de en çok tercih edilen klinikler arasında yer almaktadır. Özellikle uzman doktor kadrosu ile birlikte bu anlamda Türkiye'de öne çıkmaktadır.

10. Dr. Buket Yıldırım: 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Buket Yıldırım, kendi adı ile açtığı kliniği ile birlikte botoks, dudak dolgusu, göz altı ışık dolgusu gibi hizmetler vermektedir. Zayıflama ve bölgesel zayıflama konularında da hizmet veren Dr. Buket Yıldırım kliniği, Türkiye'de bu konuda en iyi kliniklerin arasında yer almaktadır.

Türkiye'de bölgesel zayıflama işlemi almak isteyen çoğu insan, Türkiye'de özellikle bu klinikleri tercih etmektedir.