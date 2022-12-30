Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını merak ediyor. Yılbaşına sayılı saatler kala televizyon kanalarında yılbaşı özel programlarını günler öncesinden yayınladı.Peki,2023 Yılbaşı programları? ATV, KANL D, Star, FOX TV, Show TV yılbaşında hangi program var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni yıla sayılı saatler kaldı. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını araştırıyor. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki,2023 Yılbaşı programları? ATV, KANL D, Star, FOX TV, Show TV yılbaşında hangi program var? Detaylar haberimizde...

YILBAŞI GECESİ TELEVİZYONDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

FOX TV – Ata Demirer Gazinosu

Kanal D – Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu

Show TV – Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

Star TV – İbo Show

TV8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 – Gönül Dağı

TV8

Tv8'de, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ekranlara gelecek. Yılbaşı özel programında Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşı ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler. Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

SHOW TV

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

STAR TV

Yıllar sonra ekrana geri dönen Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik seyri sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

TRT 1

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.

ATV

atv, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ın muhteşem performansıyla renklenen Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00'de atv'de. 2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla girmek için Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünü kaçırmayın.

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