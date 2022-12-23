2023 yılına sayılı günler kala yeni pasaport almak isteyen vatandaşlar, pasaport fiyatlarını merak ediliyor. 2023 yeni pasaport kaç TL olacak ve pasaport nasıl alınır 2023 sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 yeni pasaport kaç TL olacak? Pasaport nasıl alınır 2023?

Pasaport nasıl alınır ve 2023 yeni pasaport kaç TL olacağı merak ediliyor. 2023 yeni pasaport kaç TL olacak? Pasaport nasıl alınır 2023? sorularına yanıt aranıyor. 2023 yeni pasaport kaç TL olacak ve pasaport nasıl alınır 2023 soruları merak ediliyor. 2023 yeni pasaport kaç TL olacak? Pasaport nasıl alınır 2023? Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT NASIL ALINIR 2023?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.

Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine,

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine

• Yurt dışında; Dış temsilciliklere

yapılır.

KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VARDIR?

Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)

• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)

• Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)

• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)

• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)

• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.