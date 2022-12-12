2023 yeni KYK burs ücretleri kaç TL? KYK yeni yılda ne kadar burs verecek? Lisans, Yüksek lisans ve Doktora bursu kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni asgari ücret, EYT gibi gündem maddeleri ele alındı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yılki burs fiyatlarını da açıkladı. Öğrenciler ise 2023 yılındaki KYK burs ücretleri kaç TL olacak merak etti. Peki, Yeni burs fiyatları kaç TL oldu 2023? KYK yeni yılda ne kadar burs verecek? Lisans bursu kaç tl? Yüksek lisans bursu kaç TL? Doktora bursu kaç TL? İşte ayrıntılar...