2023 yeni KYK burs ücretleri kaç TL? KYK yeni yılda ne kadar burs verecek? Lisans, Yüksek lisans ve Doktora bursu kaç TL?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni asgari ücret, EYT gibi gündem maddeleri ele alındı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yılki burs fiyatlarını da açıkladı. Öğrenciler ise 2023 yılındaki KYK burs ücretleri kaç TL olacak merak etti. Peki, Yeni burs fiyatları kaç TL oldu 2023? KYK yeni yılda ne kadar burs verecek? Lisans bursu kaç tl? Yüksek lisans bursu kaç TL? Doktora bursu kaç TL? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi asgari ücret, EYT ve ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni burs fiyatları kaç TL oldu 2023? KYK yeni yılda ne kadar burs verecek? Lisans bursu kaç tl? Yüksek lisans bursu kaç TL? Doktora bursu kaç TL?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında yeni yıldaki KYK burs fiyatlarını açıkladı. Yeni yıl burs fiyatları şu şekilde:
Eski rakamlar:
- Lisans : 850 tl
- Yüksek Lisans : 1700 tl
- Doktora : 2550 tl
Yeni 2023 zamlı burs miktarları:
- Lisans : 1250 tl
- Yüksek Lisans : 2500 tl
- Doktora : 3750 tl
Kredi/burs miktarları lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktorada 3.750 liraya çıkarıldı.
Yeni yılda KYK öğrenci bursları 1.250 TL oldu.
- Başarısız olma
- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma en az bir yarı yıl uzaklaştırma cezası alma
- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
- Öğretim kurumunun kapatılması
- Bakanlığa bağlı yurtlardan '' Yurttan süresiz çıkarma cezası'' alma
- Kesin hükümle mahkum olma
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
Sizce #EYT 'de yaş sınırı olmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) December 12, 2022