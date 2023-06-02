Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar, 2023 yeni bakanlar belli oldu mu, isimleri ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alacak isimler açıklandı mı, kimler? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2023 yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak merak edildi. Konu hakkında vatandaşlar, 2023 yeni bakanlar belli oldu mu, isimleri ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alacak isimler açıklandı mı, kimler? araştırması yapıyor. Peki, kim ne bakanı olacak? 2023 yeni bakanlar belli oldu mu, açıklandı mı, isimleri nelerdir? Hangi bakanlığa kim gelecek? İşte bilgiler...

CUMHURBAŞKANLIĞI 2023 YENİ KABİNESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi henüz belli olmadı. Kabine'nin yarın 3 Haziran Cumartesi 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Yeni Kabine'nin 3 Haziran saat 22:00 civarlarında duyurulacağı tahmin ediliyor.

2023 YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Kabine'nin yarın yani 3 Haziran 2023 Cumartesi günü açıklanması bekleniyor . Yarın bütün bakanların isimleri belli olacak.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kabine'de daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini ifade ediyor.

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.