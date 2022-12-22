Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlarla paylaştı. Şimdi merak edilenler arasında ise 2023 yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

2023 yılı yeni asgari ücret bugün belli oldu. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber vatandaşlar 2023 yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt aradı. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 100 bin 800 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.