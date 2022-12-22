Milyonlarda kişi tarafından beklenen asgari ücretin 22 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklaması ile birlikte 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorusu merak edildi. Peki, 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? 2023 İşsizlik maaşı kaç TL oldu?

Gerçekleştirilecek olan asgari ücret zammının duyurulması ile birlikte vatandaşlar tarafından 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorusu merak edilmeye başlandı ve 2023 İşsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorusu gündem geldi. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? 2023 İşsizlik maaşı kaç TL oldu?

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

2023 yılı için Asgari ücret artışı, yüzde 54,5 ile net 8 bin 500 lira oldu. Bu nedenle yeni asgari ücrete temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı. İşsizlik maaşı da ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 liradan 3 bin 981 lira olarak ödenecek. En yüksek brüt ise 5 bin 137 liradan, 7 bin 963 liraya yükseldi.