2023 Yeni asgari ücret sonrası doğum borçlanması tazminatı kaç TL oldu?

Asgari ücretin değişmesi ile birlikte rapor ücreti kaç TL olduğu araştırılıyor. 2023'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret belirlendi. Peki, Yeni asgari ücret sonrası doğum borçlanması tazminatı kaç TL oldu?

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün açıklandı. Rapor parası ayakta ve yatarak olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendiriliyor. Peki, Yeni asgari ücret sonrası doğum borçlanması tazminatı kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde...

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 69 lira liradan 103,95 liraya, en yüksek 517 liradan yüksek ise 801,35 liraya yükseldi.

Yeni zamla değişecek olan ödemeler;

Asgari ücretin değişmesi durumunda, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik borçlanmaları, 65 yaş aylığı, engelli aylığı da değişecek rakamlardan olacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 471 liradan 10 bin 30 liraya yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı da ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 liradan 3 bin 981 lira olarak ödenecek.

En yüksek brüt ise 5 bin 137 liradan, 7 bin 963 liraya yükseldi.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI RAPOR ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Rapor ücreti ayakta 144,5 liradan 223,98 liraya çıkarken, rapor ücreti de yatarak 108,42 liradan 168,05 liraya yükseldi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel sağlık sigortası (GSS) 195 liradan 301,5 TL'ye çıktı.

65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

Yaşlılık maaşı yeni zam oranına göre 1.684 liradan 2 bin 610 liraya çıktı.

Engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı da 1.650,11 liradan 2 bin 557 liraya yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli 1.124 liradan 1.742 liraya çıktı.

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri oranda engelli 1.687 liradan 2 bin 614,85 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 8 bin 500 TL oldu.

Asgari ücret, yüzde 54,5 artış ile net 8 bin 500 lira oldu.

Böylece yeni asgari ücrete temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı.