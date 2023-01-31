2023 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS 2023 sınavı başvuruları ne zaman?

ÖSYM Başkanlığı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından YDS 2023 ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından binlerce aday YDS sınavı ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS 2023 sınavı başvuruları ne zaman? YDS sınavına neden gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği 2023 YDS sınav tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınava adaylarınilgisi büyük. Peki, 2023 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS sınavı başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde...

2023 YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILICAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Yabancı Dil yeterlilik sınavı (YDS) sınavı 9 Nisan Pazar günü sınavmerkezlerinde saat 10.00 da yapılacak.

2023 YDS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 YDS sınavı başvuruları 15 Şubat 27 Şubat tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Sınav geç başvuru tarihi ise 8 Mart tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 4 Mayıs 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS SINAVINA NEDEN GİRİNİR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

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