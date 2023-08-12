2023 YAĞLI GÜREŞ TAKVİMİ: Yağlı güreş ne zaman? Bugün nerede yağlı güreş var?

Türk kültürünün köklü bir geleneği olan yağlı güreş karşılaşmaları oldukça rağbet görüyor ve merak ediliyor. Bu nedenle karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen kişiler 2023 yağlı güreş takvimini araştırıyor ve takip ediyor. Peki, Yağlı güreş ne zaman? Bugün nerede yağlı güreş var? İşte 2023 yağlı güreş takvimi!

Yağlı güreş ne zaman? Sorusu, yağlı güreş karşılaşmalarını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından aramam motorlarında sorgulatılıyor. Yağlı güreş, sadece gücün ve becerinin değil, aynı zamanda centilmenliğin ve saygının da bir yansımasıdır. İki rakibin birbirine karşı gösterdiği saygı ve dostluk, sıkı bir mücadele ile keyifli bir seyir zevki sunuyor. Peki, Yağlı güreş ne zaman? Bugün nerede yağlı güreş var? İşte 2023 yağlı güreş takvimi!

2023 YAĞLI GÜREŞ TAKVİMİ AĞUSTOS AYI

12 Ağustos Cumartesi SİLİVRİ BELEDİYESİ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ İSTANBUL

13 Ağustos Pazar KALEDAVAZ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ DENİZLİ

13 Ağustos Pazar GÖKBEL YAYLASI 17. GÖKBEL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ – ALANYA ANTALYA

15 Ağustos Salı DURSUNBEY BELEDİYESİ PANAYIR ETKİNLİKLERİ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BALIKESİR

19 – 20 Ağustos Cumartesi YUNUS EMRE BELEDİYESİ 8. GELENEKSEL YUNTDAĞI YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ MANİSA

23 Ağustos Çarşamba VEZİRKÖPRÜ KUNDUZ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ SAMSUN

24 Ağustos Perşembe KAYAPA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ – İVRİNDİ BALIKESİR

25 Ağustos Cuma ŞİLE BELEDİYESİ GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ İSTANBUL

25 Ağustos Cuma İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ KOCAELİ

25 Ağustos Cuma KAVAKLI BELEDİYESİ YAĞLI GÜREŞLERİ KIRKLARELİ

26 Ağustos Cumartesi TOKAT TOPÇAM YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ TOKAT

26 Ağustos Cumartesi ÇARDAK BELEDİYESİ TARİHİ ÇARDAK YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ ÇANAKKALE

27 Ağustos Pazar 72.ESENTEPE YAĞLI GÜREŞLERİ – GEREDE BOLU

27 Ağustos Pazar 30. GELENEKSEL SEYDİKEMER SEKİ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ MUĞLA

27 Ağustos Pazar ÇATALCA BELEDİYESİ NAKKAŞ EYÜP YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ İSTANBUL

27 Ağustos Pazar KOCA YUSUF YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ – ŞUMNU BULGARİSTAN