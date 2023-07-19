2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta ve Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi gündeme geliyor. 2023-2024 sezonu fikstür çekimine sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı. 2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oldu. 2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi? soruları araştırılıyor. 2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta ve Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi gündeme geliyor. 2023 ve 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig fikstür çekildi mi? Detaylar haberimizdedir…

2023 VE 2024 SÜPER LİG FİKSTÜR NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Organizasyona katılan ünlü isimler, futbolseverleri oldukça şaşırttı. Sefo, Alişan, Seren Uzun, Gökhan Tepe, Bülent Serttaş, Gripin, Ömür Gedik ve Tahsin Hasaoğlu'nu fikstür çekiminde görenler sosyal medyada "Bu isimler ne alaka?" yorumunda bulundu.

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİLDİ Mİ?

Futbolseverler fikstür çekimine çağrılan ünlü kadrosu için, "Bu isimler ne alaka?" yorumlarında bulunurken, esprili paylaşımlar yaptı.

Önümüzdeki sene fikstür çekim sistemini değiştirmek istediklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." dedi.

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR NEREDE ÇEKİLECEK?

2023-2024 sezonu fikstür çekimine sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı. Sefo, Alişan, Seren Uzun, Gökhan Tepe, Bülent Serttaş, Gripin, Ömür Gedik ve Tahsin Hasaoğlu'nun organizasyonda yer almasına oldukça şaşıran futbolseverler, sosyal medyada TFF'yi topa tuttu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.