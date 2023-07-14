2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB EĞİTİM TAKVİMİ Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili boyunca dinlenen öğrenciler ve veliler için heyecan verici bir dönem yaklaşıyor. Okullar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arsında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim yılı takvimi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman biteceği gibi merak edilen sorulara cevap veriyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2023-2024 yılı eğitim takvimi yayınlandı mı?

2023 2024 eğitim öğretim takvimine göre, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili boyunca öğrencilerin tatil keyfi sürdüğü şu günlerde, yeni eğitim yılına dair planlamalar da hız kazanıyor. MEB'in açıkladığı 2023-2024 eğitim yılı takvimi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ne zaman açılacağını gösteriyor. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği bu takvim, eğitim sürecinin başlangıç tarihlerini ve yaz tatilinin sona ereceği günleri belirliyor. Peki okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2023-2024 yılı eğitim takvimi yayınlandı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıç tarihini duyurdu ve 11 Eylül'de ilk ders zilinin çalacağını açıkladı.

2023-2024EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ DUYURULDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni duyurdu. Yeni okul yılına ilişkin önemli tarihler ve tatil süreleri belirlendi. İşte 2023-2024 MEB Çalışma Takvimi:

İlk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak ve öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında 1. dönem ara tatili yapılacak. Bu tatil öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sağlayacak.

Yarıyıl tatili 22 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve hazırlık yapma imkanı sunacak.

5 Şubat 2024 tarihinde 2. dönem başlayacak ve öğrenciler ikinci yarıya adım atacak.

dönem ara tatili 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil öğrencilere bir mola vererek enerji toplama fırsatı sunacak.

İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin merakla beklediği 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu takvimde belirtilen tarihler doğrultusunda planlamalar yapılabilir.