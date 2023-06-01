2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak ve MEB okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB okullar ne zaman açılıyor?

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacağı ve 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacağı merak ediliyor. 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB okullar ne zaman açılıyor? konuları gündeme geliyor. 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Bununla beraber, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü olmuştur. Ayrıca, ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlamıştır. 2023 ve 2024 okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.