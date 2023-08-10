2023 yılında valilerin aldığı maaş miktarı, Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarının ardından merak konusu oldu. Valilerin maaşları, devlet tarafından belirlenen bir dizi kriter ve düzenlemeye tabidir. Vali maaşları hakkında detayları sizler için derledik. Vali maaşı 2023 ne kadar, kaç TL? Valiler ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. Kararname'nin yayınlanmasının ardından kullanıcılar tarafından vali maaşları araştırılmaya başlandı. 2023 yılı için vali maaşları kaç TL araştırılmakta. En düşük ve en yüksek vali maaşları ne kadar merak konusu oldu. Peki, 2023 Vali maaşı ne kadar, kaç TL? Valiler ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizde...

VALİLER KARARNAMESİ İLE 57 İLE YENİ VALİ ATANDI!



Kararname ile Yavuz Selim Köşger Adana'ya, Mustafa Koç Ağrı'ya, Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray'a, Yılmaz Doruk Amasya'ya, Hulusi Şahin Antalya'ya, Hayrettin Çiçek Ardahan'a, Cengiz Ünsal Artvin'e, Yakup Canbolat Aydın'a, İsmail Ustaoğlu Balıkesir'e vali oldu. Mustafa Eldivan Bayburt'a atanırken, Şefik Aygöl Bilecik'e, Ahmet Hamdi Usta Bingöl'e, Erol Karaömeroğlu Bitlis'e, Türker Öksüz Burdur'a, Mahmut Demirtaş Bursa'ya, Mustafa Fırat Taşolar Çankırı'ya, Zülkif Dağlı Çorum'a, Ömer Faruk Coşkun Denizli'ye, Selçuk Aslan Düzce'ye, Yunus Sezer Edirne'ye, Hamza Aydoğdu Erzincan'a, Mustafa Çiftçi Erzurum'a, Hüseyin Aksoy Eskişehir'e, Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun'a, Alper Tanrısever Gümüşhane'ye, Ali Çelik Hakkari'ye, Ercan Turan Iğdır'a, Süleyman Elban İzmir'e vali olarak atandı.

2023 VALİ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında 22412 TL olan Vali maaşları yapılan ek zamla birlikte 29247 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılında ise en düşük memur zammına %75 oranında zam yapılmasının ardından vali maaşlarının 40846 TL'ye yükseldiği hesaplanmaktadır. Valilerin aldıkları maaş, görev sürelerine ve şehirlerine göre farklılık gösterebilmektedir.