2023 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde hibrit eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? sorusunun yanıtı ön lisans ve lisans ve lisansüstü programlarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Konuya dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konuya dair açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar dan geldi. Peki, Üniversitelerde hibrit eğitime başlayacak mı? 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak? Hibrit eğitim sistemi nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarbir süredir kapalı olan ve eğitim öğretime uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversitelerle ilgili önemli açıklamalıda bulundu. Özvar'ın açıklamalarının ardından üniversitelerde ne zaman yüz yüze eğitime geçireceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Üniversitelerde hibrit eğitime başlayacak mı? 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak? Hibrit eğitim sistemi nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER HİBRİT EĞİTİME GECECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu. Buna göreÜniversitelerin Nisan ayında hibrit eğitime geçmesi bekleniliyor.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hibrit sistemde teorik dersler online olarak alınıyor. Uygulamalı derslerde ise okula gidiliyor. Üniversite öğrencileri, hibrit eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümlerde yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Diğer bölümler ise uzaktan eğitim ile sürece devam edecek.