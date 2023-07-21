YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından dün erişime açıldı. YKS sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar tercih edebilecekleri üniversite ve bölümlerin detaylarına YKS tercih kılavuzu ile birlikte göz atabilecek. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih kılavuzu, sonuçları, dönemi ne zaman?

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen üniversite sınav sonuçları bugün erişime açıldı. YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş maratonu sona ererken öğrencilerin tercih süreci kısa süre içerisinde başlayacak. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih kılavuzu, sonuçları, dönemi ne zaman?

2023 ÜNİVERSİTE (YKS) TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, yaklaşan üniversite tercih süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tercih işlemleri, 1 hafta sonra başlayacak ve 13 gün boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ekranı öğrencilerin erişimine açık kalacak. Öğrenciler, tercih yapmak için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu olmadan tercihlerini belirleyebilecekler.

Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, bu süre içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, ÖSYM merkezlerinden de tercih yapma imkanı bulunacak, böylece her öğrenci kendi tercihini kolaylıkla yapabilecek.

ÖSYM, tercih sürecini daha da kolaylaştırmak amacıyla 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı. Bu kılavuz, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi sağlamak amacıyla yayınlanan kılavuz, tercihlerini belirlemeden önce dikkatle incelenmesi gereken önemli bir kaynak olarak nitelendiriliyor. Bu nedenle adaylar, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresini düzenli olarak takip etmeli ve tercihlerini yapmadan önce yeniden yayımlanan kılavuzu incelemeliler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayımladığı bu kılavuz, öğrencilerin daha bilinçli ve doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak. Her adayın kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapması önemlidir, böylece üniversite yaşamında daha mutlu ve başarılı bir süreç geçirebilirler.Üniversite tercihleri, gençlerin geleceğini belirleyen önemli bir adımdır ve bu süreç, hayatlarında alacakları en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle, tercihleri yaparken dikkatli ve bilinçli bir şekilde ilerlemek gerekmektedir.

İlk adım olarak, kendi ilgi alanlarınızı ve güçlü yönlerinizi belirlemelisiniz. Hangi dersleri seviyor, hangi alanlarda başarılı oluyor ve gelecekte hangi meslek veya kariyeri hayal ediyorsunuz? Kendinizi tanıyarak, doğru bölüm ve üniversiteyi seçmeniz daha olası olacaktır.Tercih edeceğiniz üniversiteler hakkında detaylı araştırma yapmak önemlidir. Akademik programlar, öğretim kadrosu, imkanlar, kampüs yaşamı, öğrenci kulüpleri ve diğer sosyal etkinlikler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak tercih listesi oluşturmalısınız.

Üniversitelerin akreditasyon durumunu kontrol etmek büyük önem taşır. Akreditasyon, eğitim kalitesinin ve akademik standartların belirlendiği bir süreçtir. Akredite olmayan üniversitelerden alınan diplomalar, iş dünyasında ve akademik alanda tanınmayabilir. Sadece üniversitelerin prestiji veya sıralamalarıyla yetinmeyin. Eğitim sürecinizde size yardımcı olacak diğer kriterleri de göz önünde bulundurun. Ulaşım kolaylığı, yurt olanakları, burs ve mali destek imkanları gibi faktörler de tercihlerinizde etkili olabilir.

ÜNİVERSİTE (YKS) TERCİHLERİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Üniversite tercihlerinde aile veya çevre baskısına maruz kalmamaya çalışın. Başkalarının beklentileri yerine kendi hedeflerinizi belirleyin. Eğer kendi isteklerinizle tercih yaparsanız, üniversite yaşamınızda daha mutlu ve başarılı olma olasılığınız artar.Mümkünse tercih etmeyi düşündüğünüz üniversiteleri ziyaret edin. Kampüs ortamını deneyimlemek, üniversite yaşamını daha iyi anlamanıza ve doğru seçim yapmanıza yardımcı olur.

Tercih edeceğiniz bölümlerin geçmiş yıllardaki taban puanlarına ve kontenjan durumlarına bakarak tercih listenizi oluşturun. Puanınızın bölümün taban puanına uygun olmasına dikkat edin, ancak yalnızca puan odaklı düşünmek yerine ilgi ve yeteneklerinize de önem verin. Bir üniversiteye yerleşememeniz durumunda alternatif planlar yapın. Ön lisans programları, açıköğretim, yurt dışı eğitim gibi seçenekler değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında olabilir.