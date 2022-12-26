2022 yılında YKS sınavına giren üniversite öğrencisi adayları istedikleri üniversiteye yerleşememesi sebebiyle 2023 YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da YKS 2023 sınavına girecek olan 12. Sınıf öğrencileri var. Öğrenciler ise merakla 2023 YKS tarihini araştırıyor. 2023 Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS hangi tarihte? YKS kaç gün kaldı? 2023 ÖSYM YKS takvimi açıklandı mı?

Yks sınavına girecek olan üniversite öğrencisi adayları 2023 YKS sınavına gün sayıyor. ÖSYM'nin 2023 yılında YKS hangi tarihte olacağının açıklamasına çevrildi gözler. Mezuna kalan ve 12. Sınıf olan öğrenciler heyecanla 2023 YKS ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS hangi tarihte? YKS kaç gün kaldı? 2023 ÖSYM YKS takvimi açıklandı mı?

2023 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu fakat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle söyledi;

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

2022 YKS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2022 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Bu nedenle 2023 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın bu tarih dilimine yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.