2023'ün ilk 5 ayında Türkiye'de 299 binden fazla kruvaziyer yolcusu misafir edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde Türk limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023'ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı ocak-mayıs dönemine ilişkin kruvaziyer ve yolcu istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde Türk limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini kaydetti.