2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Alman ve Çinli katılımcılar ilgi odağı oldu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Alman ve Çinli katılımcılar büyük ilgi gördü. Fuarda 70 kadar Çinli firma yer aldı ve Çinli otomobil üreticileri Avrupa'daki ortaklar ve müşteriler için daha fazla seçenek sunuyor.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'na giriş yapan insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

MÜNİH, 6 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde Salı günü açılan ve dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 2023 IAA MOBILITY'de Alman ve Çinli katılımcılar ilgi odağı oldu.

Altı gün sürecek etkinlikte 70 kadar Çinli firma yer alıyor. Bu, Alman katılımcılardan sonra en büyük ikinci rakam. Fuar bu yıl "Bağlantılı Mobiliteyi Deneyimleyin" sloganıyla düzenleniyor. Çinli otomobil üreticileri fuarda Avrupa'daki yerel ortaklar ve müşteriler için daha fazla şans ve seçenek sunuyor.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ZF standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda BMW Neue Klasse'yi inceleyen insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi BYD'nin standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yer alan Çinli otomobil üreticisi Leapmotor'un standında bir aracın içinde oturan ziyaretçiler, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi BYD'nin standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bir Porsche otomobilin fotoğraflarını çeken ziyaretçiler, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda MG standında bir Cyberster aracını inceleyen insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni enerjili bir aracın içinde oturan bir ziyaretçi, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli pil üreticisi Contemporary Amperex Technology Ltd. Şti.'nin (CATL) standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)