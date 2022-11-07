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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

Dünyanın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği turnuvalardan biri olan Şampiyonlar Ligi finali ise merak ediliyor. Arama motorlarında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? sorusu araştırılıyor. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? sorusu merak ediliyor. Dünyanın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı devam ediyor.Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 Kasım günü çekilen kura sonuçları şöyle;

Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham

Frankfurt- Napoli

Dortmund- Chelsea

İnter- Porto

PSG- Bayern Münih

Avrupa Ligi'nde 7 Kasım günü çekilen kura sonuçları şöyle;

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Atatürk Olimpiyat Stadı UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Gündem Spor Haberler

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