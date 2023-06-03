2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da yapılacak

Feridun AÇIKGÖZ / 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Finalin oynanacağı hafta sonu öncesinde, İstanbul'da yoğun bir turist hareketliliği bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İstanbul için çok önemli bir etkinlik. Bu tür etkinlikler, başka bu tür etkinliklerin gelmesine de vesile oluyor. İstanbul'da o hafta sonu otel bulmak mümkün olmaz. Kişi başı 2 bin dolarlık bir ortalamadan hesaplarsak, İstanbul 120 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyor" dedi.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi İnter'in karşı karşıya geleceği mücadele 74 bin 753 kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'da final öncesinde stada ulaşım kapsamında ve stad çevresinde de hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olan organizasyonun finali öncesinde şehirde, turist hareketliliği bekleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya etkinliğin turizme etkisini ve turizm sektörünün beklentilerini değerlendirdi.

"KİŞİ BAŞI HARCAMALARI 2 BİN DOLARLAR CİVARINDA HESAPLAYABİLİRİZ"

"O HAFTA İSTANBUL'DA YER BULUNMAZ"

"İSTANBUL 120 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR GELİR BEKLİYO"ö

"ŞU AN 8-9 VE 10 HAZİRAN OLMAK ÜZERE YÜZDE 100 DOLU KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORUZ"

Sultanahmet'te bulunan bir otelin Genel Müdürü Erdal Güler ise, "Şu an itibariyle 8-9 ve 10 Haziran olmak üzere, yüzde 100 dolu kapasiteyle çalışıyoruz. Tabi ki Şampiyonlar Ligi'nin olmasıyla beraber İngilizlerin ve İtalyanların da ağırlıklı bir rezervasyonları söz konusu. Şu an itibariyle 8-9 ve 10 olmak üzere yer bulmakta zorluk yaşanacağını düşünüyorum çünkü büyük bir rağbet var. Rezervasyonların yüzde 80'i online üzerinden yapılıyor. Şu yönde düşünüyoruz, ki zaten dövizin TL karşısında yüksek değeri, harcamalara da yansıyacaktır, bu şekilde ümit ediyoruz. Özellikle o üç günde 8-9 ve 10 olmak üzere iyi cirolar yapacağımızı düşünüyoruz. Kişi başı 1500-2 bin dolarlık harcamaya tekabül edeceğini bekliyoruz" dedi.