2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2022-23 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskás Stadyumunda oynanıyor. Peki, 2023 UEFA Kupası'nı kim kazandı? 2023 UEFA kupası hangi takım kazandı?

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Final maçında Sevilla ile Roma, bugün Puskas Arena'da karşı karşıya geliyor. Peki, 2023 UEFA Kupası'nı kim kazandı? 2023 UEFA kupası hangi takım kazandı?

2023 UEFA KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde final heyecanı bugün yaşanıyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da Sevilla ile Roma arasında oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakada 1-1'lik eşiklik devam ediyor.