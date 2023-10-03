2023 ÜÇ AYLIK ENFLASYON: Aylara göre enflasyon oranı! Haziran, Temmuz, Ağustos enflasyon oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son üç aylık enflasyon oranları belirlendi. Ekonomi uzmanları, bu verilerin Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olduğunu belirtiyorlar. Peki, Üç aylık enflasyon oranı nedir? Detaylar haberimizde...

Üç aylık enflasyon oranı nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında aylar göre enflasyon oranı sorgulatılıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos ayı enflasyon oranı nedir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından üç aylık enflasyon oranı araştırılmaktadır. İşte, 2023 üç aylık enflasyon oranı!

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Böylece enflasyon 2023 yılının zirvesine çıktı.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON ORANI!

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %30,27 ile eğitim oldu.