2023 Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2023 Kandil ve dini bayram tarihleri ne zaman?

İslam dininde büyük önem arz eden üç aylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maneviyatın üst seviyelerde olduğu üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Hicri takvime göre her yıl başka tarihlere denk gelen üç aylar 2023 yılında hangi ayda belli oldu. Peki, 2023 yılı Üç aylar ne zaman? üç aylar nedir? 2023 Kandil tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni yıl yaklaşırken Üç aylar İslam alemi tarafından araştırma konusu oldu. Maneviyatın üst seviyelerde olduğu üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Hicri takvime göre her yıl başka tarihlere denk gelen üç aylar 2023 yılında hangi ayda belli oldu.Peki, 2023 yılı Üç aylar ne zaman? üç aylar nedir? 2023 Kandil tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Dolayısıyla Üç aylar 2023 yılında 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. İşte 2023 yılı kandil ve dini bayram tarihleri...

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

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