Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından TUS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan açıklama geldi. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınavı ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tıpta Uzmanlık Sınavının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan açıklama geldi. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınavı ertelendi mi? TUS sınavı nedir? TUS Sınavına kimler girebilir? TUS sınavı ne kadar sürer? Detaylar haberimizde...

TUS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen TUS sınavıyla ilgili Sğlık Bakanı Fahrettin Koca dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Kocanın sosyal medya hesabı üzerden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri. "ifadelerini kullandı. 2023 TUS 1. dönem sınavının daha önce 26 Mart'ta yapılması planlanıyordu.

TUS SINAVI NEDİR?

TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorulardan oluşan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan, mesleki bilgi sınavıdır.

TUS SINAVINA KİMLER GİRMELİDİR?

TUS'a tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olan kişiler girebilmektedir. Uzmanlık eğitimi almak isteyen kişilerin girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giriş için yaş sınırı bulunmamaktadır. Henüz okulunu bitirmemiş olan tıp öğrencilerinin de TUS'a girme hakkı vardır fakat tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyoloji öğrencileri TUS'ta Temel Tıp Bilimleri Testi başvurusu yapmalıdır. Klinik Tıp Bilimleri Testine tıp bölümü mezunları girmektedir.

TUS SINAVINA NEV KADAR SÜRER?

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşmaktadır ve bu iki sınav da 150 dakikadır. Sınav süresinin ilk 110 dakikası bitmeden ve son 15 dakikasında salondan herhangi bir nedenle ayrılmak yasaktır. Bu süreler içerisinde salondan ayrılan adayların nedenleri ne olursa olsun sınavları geçersiz sayılmaktadır.