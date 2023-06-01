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2023 TUS 2. dönem ne zaman? TUS sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman yapılacak?

2023 TUS 2. dönem ne zaman? TUS sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman yapılacak?

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Tıp Fakültesi'ni bitiren doktor adaylarının uzmanlığa geçmek için girmiş oldukları sınavdır. Doktor adayları bugünlerde 2023 TUS 2. dönem ne zaman? TUS sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman yapılacak? Sorularına cevap aramaktadır.

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TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan Mesleki Bilgi Sınavıdır. Doktor adaylarının sıklıkla sorduğu 2023 TUS 2. dönem ne zaman? TUS sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman yapılacak? Sorulara cevap aranmaktadır.

Tıpta uzmanlık sınavı, bir doktorun uzmanlık alanına yönelik eğitim alabilmesi için geçmesi gereken bir sınavdır. Sınav, Türk Tabipler Birliği ve Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. Tıpta uzmanlık sınavı, tıp fakültelerinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor adaylarına yöneliktir. Sınav, her yıl düzenlenir ve çeşitli uzmanlık alanlarında yapılan yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Adaylar, seçtikleri uzmanlık dalına göre sınava girmektedirler. Örneğin, kadın doğum uzmanlığına ilgi duyan bir doktor adayı, kadın doğum uzmanlık sınavına katılır.

2023-TUS ikinci Dönem Sınav Tarihi: 24.09.2023 tarihidir. Sınavın açıklanma tarihi ise 19.10.2023 olarak ilan edildi.

2023-TUS ikinci Dönem geç başvuru tarihi: 22.08.2023'dür.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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