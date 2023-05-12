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2023 Tüm anketlerin ortalaması ne? 2023 Anketlerin anketi sonuçları ne?

2023 Tüm anketlerin ortalaması ne? 2023 Anketlerin anketi sonuçları ne?

Gündem Haberleri

2023 seçim sonuçları merakla beklenirken anket sonuçları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Tüm anketlerin ortalaması ne? 2023 Anketlerin anketi sonuçları ne? İşte anketlerin genel ortalaması ve sonuçları!

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2023 Tüm anketlerin ortalaması ne ve 2023 Anketlerin anketi sonuçları ne gibi konular son gülerde çok merak ediliyor. Peki, 2023 Tüm anketlerin ortalaması ne? 2023 Anketlerin anketi sonuçları ne?

2023 TÜM ANKETLERİN ORTALAMASI NE?

Tüm anketleri derleyerek sistematik şekilde analiz eden "600vekil" sitesi, tüm anketlerin genel ortalamasını şu şekilde açıkladı.

Beklenen oy oranları

Kılıçdaroğlu %50.0

Erdoğan %46.5

Oğan %3.5

ANALİZE GÖRE KAZANMA ŞASNLARI

Kılıçdaroğlu %70.0

Erdoğan %30

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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