Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise 2023 TOKİ konut kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 TOKİ konut kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

2023 TOKİ konut kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında 2023 TOKİ konut kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

2023 TOKİ KONUT KURALARI ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.