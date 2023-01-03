2023 TOKİ beşinci etap kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. Peki, 2023 ocak ayı TOKİ kura çekim tarihleri belli oldu mu? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman sona erecek? TOKİ Kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut projesinde taksitler ne kadar olacak? İşte konu TOKİ konut kuraları hakkında tüm merak edilenleler...

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri Ankara ve Hatay ile devam ediyor. Bugün, 10 gün sürecek Ankara kura çekiminin ikinci günü. Canlı kura çekilişi saat 10.00 itibariyle başladı. Peki, 2023 ocak ayı TOKİ kura çekim tarihleri belli oldu mu? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman sona erecek? TOKİ Kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ 3+1 ve2+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut projesinde taksitler ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2023 OCAK TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEM NASIL YAPILIR?

Bütün TOKİ kuraları http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Ayrıca TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sayfasından sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

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