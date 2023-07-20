2023 tercihler ne zaman YKS? TYT AYT YDT TERCİH KILAVUZU yayımlandı mı?

2023 Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu, 20 Temmuz 2023'te açıklandı. 2023 YKS tercihleri ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. YKS sonuçlarının açıklandığı belirtilirken, 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2023 TYT AYT YDT TERCİH KILAVUZU yayımlandı mı? İşte, konuya dair detaylar...

2023 YKS tercihleri ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, merak edilirken 2023 YKS tercihleri ne zaman , sorusunun yanıtı merak edildi. Son dakika gelişmesi olarak YKS sonuçlarının açıklandığı belirtildi. TYT AYT sonuç sorgulama osym.gov.tr den sağlanacak. 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?2023 TYT AYT YDT TERCİH KILAVUZU yayımlandı mı?

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2023 TYT AYT YDT TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.