2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak merak ediliyor. BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları ne kadar olacağı ve 2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. 2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak soruları gündeme geliyor. 2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak merak ediliyor. 2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak sorularına yanıt aranıyor. 2023 temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Detaylar haberimizdedir…

2023 TEMMUZ SSK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için " Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu. 2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçimi kazanması halinde emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye dağıtacağının sözünü verdi.

TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.