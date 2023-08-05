Önceki dönemler de daha çok sedan, hatchback modelleri tercih eden Türk insanının tercihleri günümüzde değişti. Türk insanı artık daha çok crossover veya SUV modellerini seviyor. Bu listemizde sizler için 2023 yılının Temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan SUV modellerini listeledik.

Önceki dönemler de daha çok sedan, hatchback modelleri tercih eden Türk insanının tercihleri günümüzde değişti. Türk insanı artık daha çok crossover veya SUV modellerini seviyor. Bu listemizde sizler için 2023 yılının Temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan SUV modellerini listeledik.

2023 Temmuz ayı Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri!

1-Fiat Egea Cross

Kardeşi Fiat Egea Sedan ile Temmuz ayında taht kavgasına tutuşan Egea Cross en çok satan SUV modelleri listemizin birinci, en çok satılan sıfır otomobiller listemizdeyse ikinci sırada yer alıyor. Egea'nın crossover SUV versiyonu olan Egea Cross 2023 Temmuz ayında 4 bin 517 adet satarak listenin 1. sırasına yerleşti.

2- Opel Mokka

Opel 2023 yılının Temmuz ayında crossover SUV modeli Mokka ile atılım yaptı. En çok satan otomobiller listemizin 3. sırasında yer alan Opel Mokka, en çok satılan SUV otomobiller listesinde ise 2. sırada yer aldı. Opel Mokka 2023 yılının Temmuz ayında 3 bin 449 adet satıldı.

3- Peugeot 3008

Sevilen Fransız markası Peugeot listemizin 3. sırasında kendine yer buldu. Markanın kullanıcılar tarafından beğenilen SUV modeli 3008 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 2 bin 838 adet satarak listemizin 3. sırasına oturdu. Uygun fiyatlı SUV modelleri ve Renault'un satın almasıyla Fransız ailesine sonradan dahil olan Dacia ise Peugeot'un arkasında kaldı.

4- Volkswagen T-ROC

Alman otomobil üreticisi Opel'i hemen arkasından takip eden Volkswagen en çok satan SUV'lar listemizde 4. sıraya yerleşti. Volkswagen T-ROC 2 bin 754 adet satış adediyle listenin 4. sırasına yerleşirken bu adet sayesinde en çok satan otomobiller listesinin de 6. sırasına oturdu.,

5- Dacia Duster

Türkiye'nin sevilen otomobillerinden Dacia Duster listemizin 5. sırasında yer buldu. Önceki listelerde genel olarak ilk üçte yer alan Dacia Duster'ın bu ayki satış rakamları ilk 3 için yeterli olmadı. Dacia Duster 2023 yılının Temmuz ayında 2 bin 302 adet satıldı.

Egea'lar arasında taht kavgası: Temmuz ayında en çok satılan sıfır otomobiller!

Geçtiğimiz dönemlerdeki listelere Renault hakimken 2023 Haziran ayı listesine Renault ailesinden herhangi bir model girmedi. Listedeki araçlara baktığımızdaysa lüks SUV'lar yerine daha çok kendi müşteri kitlesine göre uygun fiyatlı modelleri görüyoruz. Sizce bunların sebepleri neler? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!