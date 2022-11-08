TEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da gerçekleştirilecektir. TEKNOFEST 2023 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek "Teknoloji Yarışmaları" için açılan başvurularla yaşanmaya başlamıştır. Vatandaşlar ise 2023 Teknofest nerede? Teknofest nerede yapılacak? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

2023 Teknofest nerede? sorusu gündemde yer alıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 41 farklı kategoride düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 20 Kasım 2022'dir. Vatandaşlar 2023 Teknofest nerede? Teknofest nerede yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

TEKNOFEST 2023 NEREDE?

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebi 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapıları tüm dünyaya açıktır. Festivalin bir parçası olmak isteyen teknoloji severler yarışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için https://teknofest.org/tr/competitions/adresini ziyaret edebilirler. 41 farklı kategoride düzenlenen yarışlara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler ve mezunlar takım kurarak katılım sağlayabilirler.