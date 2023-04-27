2023 Teknofest ne zaman, nerede? Teknofest nasıl gidilir? Teknofest saat kaçta açılıyor?

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali Teknofest'in ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Teknofest'e gitmek isteyen vatandaşlar tarafından nasıl gidileceği araştırılıyor. Peki, 2023 Teknofest ne zaman, nerede? Teknofest nasıl gidilir? Teknofest saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Teknofest'in başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Teknofest'e nasıl gidileceği araştırılıyor. Teknofest'in açılış ve kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, 2023 Teknofest ne zaman, nerede? Teknofest nasıl gidilir? Teknofest saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

TEKNOFEST bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmak için 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ NELER?

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest saat 09.00'dan açılıp 20.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacaktır.