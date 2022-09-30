Pek çok çalışan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını konuşurken milyonlarca emekli ve memur ocak ayında kendilerine yapılacak olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2023'te memur maaşı ne kadar olacak? 2023'te memura ne kadar zam var?

2023'te memur maaşı ne kadar olacak? Pek çok çalışan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını konuşurken milyonlarca emekli ve memur ocak ayında kendilerine yapılacak olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla alakalı olarak "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Peki, 2023'te memur maaşı ne kadar olacak? 2023'te memura ne kadar zam var?

2023'TE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından 'Ocak ayında memur ve emekli aylıkları ne kadar olacak?' sorusu akıllara geldi. Enflasyon oranları yükselirken Erdoğan, her kesimi rahatlatacak şekilde artırımlar yapılacağını açıkladı. Ocak 2022'de yılın ilk altı ayı dikkate alınarak memurlara ve memur emeklisine yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı.

MEMUR ZAMLARI ALTI AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE YAPILIYOR

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz" sözlerini kullanan Erdoğan; "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." dedi.

Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen Piyasa katılımcıları anketi yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelleyerek yüzde 67,73 olarak açıkladı. Bu rakamın emekli ve memur maaşlarını ne kadar etkileyeceği araştırılıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranına göre artış yapılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

Memur ve emekliye 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon farkına göre zam yapılmıştı. Buna göre; memura yüzde 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. İlk altı aylık dilimde enflasyon farkının yüzde 15 olarak gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye, memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.