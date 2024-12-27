2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında, köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya baş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında, köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında, köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştır?

2023'TE BREZİLYA'DA BİR HAPİSHANENİN DIŞ DUVARININ ETRAFINDA, KÖPEK EĞİTMEKTEN ÇOK DAHA AZ MALİYETLİ OLDUĞU İÇİN BEKÇİ OLARAK HANGİSİ KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR?

A: Kediler

B: Timsahlar

C: Piranalar

D: Kazlar

Cevap: D