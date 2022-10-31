2023'te bayram, kandil ve dini günler ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını vatandaşlarşimdiden araştırmaya başladı .2022 yılında ilk kandil ne zaman, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihi, 2022 üç aylar takvimi ve 2022 dini günlerin tarihleri beli oldu mu? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Diyanet İşler Başkanlığı 2022 yılı dini günler listesini açıkladı. Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ve Bayramları kapsayan 2022 yılı tarihlerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet tarafından açıklanan 2022 dini günler listesi...

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 1 Mayıs Pazar gününe denk gelirken; bayramın 1. günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma olacak ve Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlarken;12 Temmuz Salı günü sona erecek.

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma

ÜÇ AYLARIN NEDİR?

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları "mübarek aylar" olarak kabul edilir. Nitekim Hz. Muhammed (sav), Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Oruca dair Kuran-ı Kerim'de de kesin hükümler bulunmaktadır. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

Recep ve Şaban aylarında ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında da geçmektedir.