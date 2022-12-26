2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54,66 zam ile 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Peki, 2023'te Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi maaşı ne kadar olacak? 2023'te Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54,66 zam ile 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Peki, 2023'te Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi maaşı ne kadar olacak? 2023'te Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 4.197 TL

5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 4.786 TL

Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.931 TL

Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.977 TL

Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.028 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 3.335 TL

5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 3.803 TL

Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.918 TL

Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.955 TL

Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.995 TL

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE KADAR?

Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasına günler kala memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 ile 5 arasında gelmesi üzerinden yapılan hesaplamayla memur ve emekli maaşları belirlendi. Buna göre, yılın son ayında enflasyon yüzde 3 olarak gelirse SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3'lük enflasyonda zam yüzde 18,6'ya, yüzde 4'lük enflasyonda yüzde 19,7'ya ve yüzde 5'lik enflasyonda zam yüzde 21'e çıkacak.