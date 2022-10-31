Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler yapıldı. Yılın ikinci yarısında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yeni yıla 3 ay kala vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023'te asgari ücret maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret zam oranları konusunda araştırmalar devam ediyor. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar "2023'te asgari ücret maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?" diye araştırıyor. Peki, 2023'te asgari ücret maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

2023'TE ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. 3 ayaklı gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısının son ayağı ise bakanlık nezdinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Asgari ücrete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl sonuna doğru döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz iyileştirilmeleriyle bu konuda mesafe kat ettik. Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bütçemizde gelecek yıl için de bu fedakarlığı sağlayacak kaynağı ayırdık." dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e tekabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" demişti.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Konu ile ilgili son olarak Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı; "Yıl sonunda bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceğimiz bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki atışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır" dedi.