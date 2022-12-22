Milyonlarca çalışanın gözü 2023 asgari ücret zammı ile ilgili verilecek kararda. Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi. Peki, 2023'te 2. kez tekrar asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

2023 asgari ücreti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Asgari ücrete çalışan 7 milyon vatandaşın maaşı belirtilen oranlarda artacak. Kıdem tazminatı, stajyer maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı gibi birçok kaleme de aynı oranda zam yapılacak. Peki, 2023'te 2. kez tekrar asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

2023 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİR Mİ?

2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zammın gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda asgari ücrete senede 1 kez zam yapılıyor. Geçtiğimiz sene vatandaşın enflasyondan etkilenmemesi adına Temmuz ayında bir iyileştirme zammı yapılmıştı.

2022 TEMMUZ ZAMMI NE KADARDI?

Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu. Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlandı.

"ASIL ASGARİ ÜCRET TESPİTİNİ YILBAŞINDA YENİDEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

2022 Temmuz zammı açıklaması yapan Erdoğan, yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını dileyerek, "Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir" bilgisini paylaşmıştı.