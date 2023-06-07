TBMM'nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kullanıcılar tarafından yeni TBMM Başkanı kimdir sorusu araştırılıyor. Peki, 2023 TBMM Başkanı kimdir? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kim, kaç yaşında? Numan Kurtulmuş biyografisi! İşte detaylar...

TBMM'nin yeni başkanı üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi. Yeni dönemde TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Numan Kurtulmuş'un hayatı merak konusu oldu. Peki, 2023 TBMM Başkanı kimdir? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kim, kaç yaşında? Numan Kurtulmuş biyografisi! Detaylar haberimizde...

2023 TBMM BAŞKANI KİMDİR?

TBMM'nin yeni başkanı üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçilmiştir.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Numan Kurtulmuş 23 Mart 1959 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Babaanne tarafından Gürcü asıllıdır. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmış, Balkan Savaşı'nda ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde bulunmuş ve yaralanarak gazi unvanıyla emekli olmuştur. Ayrıca, dedesi latin harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olarak bilinen Amentü Şerhi'nin yazarıdır. Babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'tur. Hâlen, ailesi ile birlikte İstanbul'un Fatih ilçesinde ikamet etmektedir.

1988'de Sevgi Kurtulmuş ile evlenen Kurtulmuş'un Ayşe, İsmail ve Emir adlarında üç çocuğu dünyaya gelmiştir. İyi derece İngilizce bilen Kurtulmuş, Fenerbahçe takımını tutmaktadır.