Survivor yeni sezon yarışmacıları ve yeni sezon kurallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2023 Survivor yokluk adası kuralı nedir, kaç gün sürdüğü seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 Survivor yokluk adası nedir? Survivor yokluk adası şartları neler, kaç gün sürüyor?

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TV8'de yayınlanan Survivor yarışması 2023 sezonu kuralları merak ediliyor. Survivor yokluk adası şartları neler, kaç gün sürüyor ve 2023 Survivor yokluk adası nedir soruları araştırılıyor. Survivor yokluk adası şartları neler, kaç gün sürüyor ve 2023 Survivor yokluk adası nedir gündeme geliyor. 2023 Survivor yokluk adası nedir? Survivor yokluk adası şartları neler, kaç gün sürüyor? Detaylar haberimizdedir…

2023 SURVIVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Geçen sene yokluk adası kuralını getiren Acun Ilıcalı bu sezon da devam edeceği açıkladı. Ancak yokluk adası kuralında birtakım değişikliğe gidildiğini söyledi. Survivor yokluk adası kuralı, eleme potasına giden yarışmacının 24 saat boyunca yalnız kaldığı, iletişim ve röportajın olmadığı güvenlikli bir bölgeye götürülüyordu.

SURVIVOR YOKLUK ADASI ŞARTLARI NELER?

Survivor 2023 sezonunda yokluk adası kuralı devam edeceğini duyuran Acun Ilıcalı, bu sezon yarışmacılar yokluk adasına gitmemek mücadele vereceğini açıkladı. Oyun oynayarak adaya gitmemek için yarışacak olan 4 kişi arasında oynanacak mücadele son iki kişi kalana kadar devam edecek.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.